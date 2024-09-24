Групповой тренинг провели для семей соотечественников-переселенцев в Псковскую область

10:46, 24 сентября 2024, ПАИ

Групповой тренинг для семей соотечественников-переселенцев в Псковскую область прошёл в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО), сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Доцент центра гражданского образования и культурологии ПОИПКРО Ольга Вишнева провела занятие по теме «Этапы становления российской государственности. Советское государство». Занятие проходило в интерактивном формате, что позволило участникам активно включаться в обсуждение и делиться своими мнениями. Ольга Вишнева рассказала о ключевых этапах становления Советского государства, о его политической и социальной системе, а также о влиянии этого периода на современную Россию.

Групповые (семейные) тренинги по социальной адаптации для соотечественников-переселенцев в Псковскую область и членов их семей посвящены вопросам российской истории, культуры, традиций, законодательства России, напомнили в комитете.