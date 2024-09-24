Серия интенсивов управленческих команд от «Навигаторов детства» продолжается в Пскове

10:52, 24 сентября 2024, ПАИ

Серия интенсивов управленческих команд от «Навигаторов детства» продолжается в Пскове, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Интенсив управленческих команд образовательных организаций на этот раз прошёл на базе средней общеобразовательной школы № 47.

«В ходе встречи представители девяти управленческих команд погрузились в специфику реализации проекта на территории муниципального образования, смогли найти ответы на сложные вопросы и сплотиться, решая нестандартные кейсовые задания. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и позволила прояснить болевые моменты и наметить вектор дальнейшего сотрудничества всех сторон», – отметили в профильном комитете.