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Псковичи рассказали, как сохраняют своё здоровье во время переменчивой погоды

Псковичи рассказали, как сохраняют своё здоровье во время переменчивой осенней погоды. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Именно в сентябре, по словам медиков, фиксируется значительный рост пациентов. Большинство жителей Пскова поделились, что для укрепления здоровья делают зарядку и занимаются спортом. Другие же высказались о важности поддержания здорового питания и соблюдения режима сна. Кроме того, важным для горожан стало потребление фруктов, закаливание, приём витаминов. И ещё один из важных советов от псковичей – одеваться по погоде.

Екатерина Округина, фельдшер терапевтического отделения Псковской городской поликлиники № 1, рассказала, что на данный момент псковичи в основном обращаются с температурой, кашлем, насморком и болью в горле.

Симптомы очень неприятны. Однако их можно избежать, если вовремя позаботиться о своем иммунитете, пояснила она.

«Почаще проветривать помещения, особенно квартиры после ночи, когда поспали. Свежий воздух – самое главное», – сказала Екатерина Округина.

Также лишними не будут занятия спортом, правильное питание, особое внимание к витамину С.

Добавим, что расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.

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Псковичи рассказали, как сохраняют своё здоровье во время переменчивой погоды

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