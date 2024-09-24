Александр Панин: Благодаря проекту ФКГС люди стали более профессиональными горожанами

11:23, 24 сентября 2024, ПАИ

Спецпроект «Мнение эксперта» запустил единый портал муниципального служащего «Муниципалитеты. РФ». В нём будут обсуждать темы и вопросы, которые находятся в повестке у представителей муниципального сообщества. Экспертами станут политологи, социологи, географы, урбанисты, экономисты.

Первым гостем проекта стал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова, член Общественного совета Минстроя России Александр Панин.

Он рассказывает в своей колонке о том, как парки, набережные и скверы меняют облик городов России. Также он рассуждает о том, какую роль они играют в современной урбанистике и какие задачи решают успешные проекты городской среды.

По его словам, формирование комфортной городской среды – мировой тренд. При этом благодаря формированию комфортной городской среды люди стали более профессиональными горожанами, отметил он.

Проекты, которые выносятся на голосование, разрабатываются совместно с жителями и открыто представляются широкой аудитории. Это позволяет людям ощутить свою ответственность и связь с конкретной территорией. Таким образом, укрепляется доверие к местной власти и формируется активная гражданская позиция, подчеркнул Александр Панин.

Следовательно, горожане становятся ответственными к себе и к окружающему пространству, а также начинают видеть ложные цели, что ценно, – это особая форма контроля.

ФКГС – это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жильё и городская среда».

Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств. Его цель – создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.