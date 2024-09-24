Александр Панин: Благодаря проекту ФКГС люди стали более профессиональными горожанами
Спецпроект «Мнение эксперта» запустил единый портал муниципального служащего «Муниципалитеты. РФ». В нём будут обсуждать темы и вопросы, которые находятся в повестке у представителей муниципального сообщества. Экспертами станут политологи, социологи, географы, урбанисты, экономисты.
Первым гостем проекта стал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова, член Общественного совета Минстроя России Александр Панин.
Он рассказывает в своей колонке о том, как парки, набережные и скверы меняют облик городов России. Также он рассуждает о том, какую роль они играют в современной урбанистике и какие задачи решают успешные проекты городской среды.
По его словам, формирование комфортной городской среды – мировой тренд. При этом благодаря формированию комфортной городской среды люди стали более профессиональными горожанами, отметил он.
Проекты, которые выносятся на голосование, разрабатываются совместно с жителями и открыто представляются широкой аудитории. Это позволяет людям ощутить свою ответственность и связь с конкретной территорией. Таким образом, укрепляется доверие к местной власти и формируется активная гражданская позиция, подчеркнул Александр Панин.
Следовательно, горожане становятся ответственными к себе и к окружающему пространству, а также начинают видеть ложные цели, что ценно, – это особая форма контроля.
ФКГС – это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жильё и городская среда».
Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств. Его цель – создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.
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