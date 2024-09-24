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Общество

Псковичи смогут принять участие в «Цифровом диктанте – 2024»

Всероссийская акция «Цифровой диктант – 2024» пройдёт с 10 по 28 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Акцию организовала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Диктант позволит выявить навыки работы с цифровыми устройствами, финансовую киберграмотность и знание правил общения в интернете.

Акция пройдёт в 89 регионах России. Принять в ней участие могут дети от 10 до 13 лет, подростки от 14 до 17 лет, взрослые от 18 до 59 лет и люди старшего возраста.

Цифровой диктант будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящён цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвёртый – новым технологиям, пятый – финансовой киберграмотности.

Пройти диктант можно на сайте.

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