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11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге

11 псковских кикбоксёров выиграли золотые медали первого отборочного турнира K1xpro Junior, который прошёл в Санкт-Петербурге 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • 11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
    Фото: спортшкола «Мастер»

В соревнованиях приняли участие 288 спортсменов, которые бились за награды в дисциплинах «фулл-контакт», «лайт-контакт», «лоу-кик» и K1.

Псковичи Артём Криватулов, Кирилл Яковлев, Тимур Шапорец, Григорий Фомин, Роман Горский, Александр Крайнов, Павел Нейлан, Егор Крайнов, Андрей Кустков, Александр Поляков и Сергей Иванов стали победителями соревнований.

Серебряные награды на счету Никиты Ефимова, Арсения Павлова, Ярослава Грекова, Полины Ивановой, Арслана Тляканова, Льва Иванова и Андрея Соколова из Пскова.

Тренирует команду Иван Жаворонков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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