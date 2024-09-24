11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
11 псковских кикбоксёров выиграли золотые медали первого отборочного турнира K1xpro Junior, который прошёл в Санкт-Петербурге 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
-
Фото: спортшкола «Мастер»
В соревнованиях приняли участие 288 спортсменов, которые бились за награды в дисциплинах «фулл-контакт», «лайт-контакт», «лоу-кик» и K1.
Псковичи Артём Криватулов, Кирилл Яковлев, Тимур Шапорец, Григорий Фомин, Роман Горский, Александр Крайнов, Павел Нейлан, Егор Крайнов, Андрей Кустков, Александр Поляков и Сергей Иванов стали победителями соревнований.
Серебряные награды на счету Никиты Ефимова, Арсения Павлова, Ярослава Грекова, Полины Ивановой, Арслана Тляканова, Льва Иванова и Андрея Соколова из Пскова.
Тренирует команду Иван Жаворонков.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Великолучане завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад»