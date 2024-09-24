11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге

12:41, 24 сентября 2024, ПАИ

11 псковских кикбоксёров выиграли золотые медали первого отборочного турнира K1xpro Junior, который прошёл в Санкт-Петербурге 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»

















В соревнованиях приняли участие 288 спортсменов, которые бились за награды в дисциплинах «фулл-контакт», «лайт-контакт», «лоу-кик» и K1.

Псковичи Артём Криватулов, Кирилл Яковлев, Тимур Шапорец, Григорий Фомин, Роман Горский, Александр Крайнов, Павел Нейлан, Егор Крайнов, Андрей Кустков, Александр Поляков и Сергей Иванов стали победителями соревнований.

Серебряные награды на счету Никиты Ефимова, Арсения Павлова, Ярослава Грекова, Полины Ивановой, Арслана Тляканова, Льва Иванова и Андрея Соколова из Пскова.

Тренирует команду Иван Жаворонков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».