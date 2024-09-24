Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Продолжается регистрация на образовательный проект «ТопБЛОГ» для псковичей

Жители Псковской области могут принять участие в первом в России образовательном проекте для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Изображение: пресс-служба правительства Псковской области

Псковичи смогут продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить профессиональное развитие в медиа и подарки. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Образование». Проект «ТопБЛОГ» поможет построить карьеру в медиа и научиться работать с аудиторией в социальных сетях.

Жители Псковской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года: в первых трёх сезонах участниками стали 545 жителей региона, девять их них объявлены финалистами конкурса для авторов полезного контента. В 2024 году 86 жителей региона уже подали заявку в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ».

Теперь для всех жителей Псковской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0». Конкурсанты выполнят медиазадачи по тематическим номинациям. Принять участие смогут авторы контента с блогом от 500 подписчиков по разным отраслям и тематикам. Но социальные сети, в которых ведётся блог, должны быть разрешены в России. Участие на всех этапах конкурса является бесплатным. Каждый из блогеров сможет выбрать близкую своему контенту номинацию, связанную с кулинарией, путешествиями, наукой, экономикой, семьёй и другими сферами жизни общества.

Приз конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей. Сюда входит участие в съёмках шоу на федеральных телеканалах, собственные рубрики на медиаплощадках, приглашения на закрытые мероприятия, стажировки и многое другое. Победителей «Спецноминации 2.0» пригласят на Всероссийский медиафорум, где они смогут лично пообщаться с популярными блогерами и представителями медиаиндустрии.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте topblog.rsv.ru, а также в социальных сетях проекта «ВКонтакте» (vk.com/topblog_rsv) и Telegram (t.me/topblog_rsv).

Регистрация проходит на сайте ТопБЛОГ. РФ до 1 октября включительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 сентября 2024

Улица Ленина в Пскове перекрыта для движения
24 сентября 2024

Уникальный телескоп собрал псковский астроном-любитель
24 сентября 2024

Серия интенсивов управленческих команд от «Навигаторов детства» продолжается в Пскове
24 сентября 2024

О ремонте улиц на окраине Пскова рассказал Борис Елкин
24 сентября 2024

Вера Емельянова и Андрей Ермаков проконтролировали ход строительства школ в Себежском районе
24 сентября 2024

Дорогу отремонтировали в пыталовском посёлке Белорусский
24 сентября 2024

Подробности установки освещения в отдалённых микрорайонах Пскова рассказал Алексей Саенко
24 сентября 2024

Псковичи рассказали, как сохраняют своё здоровье во время переменчивой погоды

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...