Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в акватории озера Зверино на базе «Алоль» в Пустошкинском районе 12 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе. Фото: Федерация подводного спорта Псковской области

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены старше 18 лет. Победителей и призёров, которые определятся путём начисления очков за каждую пойманную рыбу, наградят кубками, медалями и грамотами.

Подводная охота пройдёт одним днём на протяжении четырёх часов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 сентября 2024

11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
24 сентября 2024

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе
24 сентября 2024

Областной чемпионат по мини-футболу 8x8 среди ветеранов завершился в Пскове
24 сентября 2024

28-я легкоатлетическая матчевая встреча памяти Хейно Мехине пройдёт в Пскове
23 сентября 2024

Мастер-класс по баскетболу для лиц с ОВЗ прошёл в Пскове
23 сентября 2024

Великолучане завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике «Московский листопад»
23 сентября 2024

Что необычного ждёт участников Псковского полумарафона, рассказал организатор
23 сентября 2024

Подведены итоги Кубка Псковской области по велоспорту

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...