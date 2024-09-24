Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе

12:39, 24 сентября 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в акватории озера Зверино на базе «Алоль» в Пустошкинском районе 12 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены старше 18 лет. Победителей и призёров, которые определятся путём начисления очков за каждую пойманную рыбу, наградят кубками, медалями и грамотами.

Подводная охота пройдёт одним днём на протяжении четырёх часов.

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