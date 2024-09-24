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Подведены итоги турнира памяти основателя великолукского баскетбола

Подведены итоги баскетбольного турнира памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Соревнования прошли в Великих Луках, сообщили ПАИ в местной федерации баскетбола.

В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы». Второе место досталось псковской «Нике». Замкнул тройку лидеров «Экспресс» из Великих Лук.

  • В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы»
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы»
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы»
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы»
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы»
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы»
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место. Серебро на счету великолукского «Экспресса». Замкнула тройку лидеров команда «Ники» 2011 года рождения.

  • В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук
  • В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место
    Фото: Федерация баскетбола Великих Лук

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