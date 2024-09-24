Подведены итоги турнира памяти основателя великолукского баскетбола

15:08, 24 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги баскетбольного турнира памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Соревнования прошли в Великих Луках, сообщили ПАИ в местной федерации баскетбола.

В турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения победу одержал петербургский коллектив «Ленинградские драконы». Второе место досталось псковской «Нике». Замкнул тройку лидеров «Экспресс» из Великих Лук.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук











В турнире юношей 2010-2011 годов рождения старшие баскетболисты «Ники» заняли первое место. Серебро на счету великолукского «Экспресса». Замкнула тройку лидеров команда «Ники» 2011 года рождения.



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук



Фото: Федерация баскетбола Великих Лук









Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».