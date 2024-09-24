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Общество

52% работодателей в Пскове хотят вернуться к системе распределения выпускников вузов

52% компаний из Пскова выразили желание участвовать в программе распределения молодых специалистов, а 12% уже установили сотрудничество с вузами, сообщается по итогам опроса Superjob.

Каждую девятую компанию связывает с вузами система сотрудничества по вопросам трудоустройства выпускников. Чаще всего такая практика встречается в крупных организациях со штатом более тысячи человек – таких компаний 39%.

Если государство решит вернуться к системе распределения выпускников вузов, то 52% компаний хотели бы принять в ней участие. Особенно заинтересованы в распределении молодых специалистов компании из сфер медицины и фармацевтики (62%) и производства (58%). Также за возврат к этой системе высказалась каждая вторая компания из сфер строительства, продаж и услуг.

О необходимости восстановления системы распределения чаще говорят в регионах (61%). Испытывая нехватку кадров, региональные компании уже сейчас взаимодействуют с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов (18%), в то время как в Москве и Санкт-Петербурге этот процесс налажен только в 10% и 8% организаций соответственно.

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