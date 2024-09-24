Пскович попал в тюрьму за кражу инструментов у своих знакомых

15:18, 24 сентября 2024, ПАИ

Житель Пскова попал в тюрьму за кражу инструментов у своих знакомых, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что с 10 февраля по 14 марта 2024 года 39-летний житель Пскова проник через незапертую дверь в дом своих знакомых в деревне Хотицы Псковского района. Оттуда пскович украл инструменты на сумму 15 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Мужчине назначили наказание в виде одного года восьми месяцев и 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.