Псковские школьники могут подать заявку на олимпиаду «Безопасные дороги»
Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1–9-х классов стартовали на платформе «Учи.ру». Его проводят уже в течение пяти лет при поддержке президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Во время выполнения задания школьники смогут понять, как правильно, а главное безопасно переходить через дорогу, а также то, где ждать транспорт. Кроме того, им расскажут о том, как сделать себя заметнее на дороге для водителей, когда на улице темно, а также о том, как ориентироваться и анализировать опасные ситуации.
В заданиях моделируют разные ситуации на дороге. Участники должны найти правильное и безопасное решение. Для каждого возраста предоставлены соответствующие по сложности задания. Все участники смогут получить сертификат, а победители – грамоты и дипломы.
Присоединиться к олимпиаде можно по ссылке. А уже взрослых пешеходов и автомобилистов есть возможность проверить свои знания правил дорожного движения и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части, поучаствовав в тесте «Легенды дорог».
В его основе смоделированные ситуации, с которыми каждый участник сталкивается ежедневно.
Организаторы олимпиады – Минтранс России, ГУОБДД МВД России, «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минпросвещения России.
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