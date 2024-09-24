Псковские школьники могут подать заявку на олимпиаду «Безопасные дороги»

15:09, 24 сентября 2024, ПАИ

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1–9-х классов стартовали на платформе «Учи.ру». Его проводят уже в течение пяти лет при поддержке президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Во время выполнения задания школьники смогут понять, как правильно, а главное безопасно переходить через дорогу, а также то, где ждать транспорт. Кроме того, им расскажут о том, как сделать себя заметнее на дороге для водителей, когда на улице темно, а также о том, как ориентироваться и анализировать опасные ситуации.

В заданиях моделируют разные ситуации на дороге. Участники должны найти правильное и безопасное решение. Для каждого возраста предоставлены соответствующие по сложности задания. Все участники смогут получить сертификат, а победители – грамоты и дипломы.

Присоединиться к олимпиаде можно по ссылке. А уже взрослых пешеходов и автомобилистов есть возможность проверить свои знания правил дорожного движения и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части, поучаствовав в тесте «Легенды дорог».

В его основе смоделированные ситуации, с которыми каждый участник сталкивается ежедневно.

Организаторы олимпиады – Минтранс России, ГУОБДД МВД России, «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минпросвещения России.