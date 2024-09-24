Какие мероприятия пройдут на Всероссийском фестивале «Книжная яблоня» в Пскове

20:21, 24 сентября 2024, ПАИ

VII Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 25 по 28 сентября. Он состоится в учреждениях городской централизованной библиотечной системы, сообщили ПАИ в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В программе фестиваля запланированы книжная ярмарка в центральной городской библиотеке на улице Конной, презентации новых изданий, встречи с писателями, мастер-классы и лекции, выставки, театрализованные программы, показ мультсериала, мероприятия по обмену опытом представителей библиотечного сообщества.

Встречи с авторами состоятся в разных библиотеках Пскова:

– 25 сентября в 10:00 в библиотеке «Диалог» (Псков, 1-я Посёлочная, 15) читатели встретятся с автором этнических сказок Анной Тиллес и узнают о древних карельских верованиях;

– в этот же день в 11:00 в Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (Юбилейная, 87а) состоится встреча с Дариной Стрельченко, автором романа в жанре этническое фэнтези «А за околицей – тьма».

Для самых маленьких участников 25 сентября в 11:00 в библиотеке – центре детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 пройдёт игровая программа с участием Дарьи Грибановой по книге «Взрослительный вирус».

Кроме того, в этот день в 12:00 в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» (улица Николая Васильева, 83а) художница Галина Евстратова проведёт мастер-класс «Мастерим книжную закладку и добавляем волшебства». А в 13:00 читатели библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) смогут посетить паблик-ток для юных авторов «Начинающий писатель: что ждёт в пути?». На нём будут сразу два автора, пишущих в жанре этнического фэнтези, – Елена Станиславская и Дарина Стрельченко.

Отметим, что в рамках фестиваля в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на улице Конной) с 25 по 28 сентября будет работать книжная ярмарка с новинками издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, которые можно будет приобрести без торговых наценок. 25–27 сентября ярмарка в библиотеке на улице Конной будет работать с 10:00 до 19:00, 28 сентября – с 10:00 до 16:00.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.