Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков через «Госуслуги»

15:41, 24 сентября 2024, ПАИ

Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков. Это можно сделать либо обратившись в правоохранительные органы или отправить жалобу через платформу обратной связи через «Госуслуги».

Трафаретные надписи, содержащие ссылки на сайты, где продаются наркотические вещества, размещают на асфальте, фасадах зданий, заборах и столбах.

Сообщить о подобном можно на портале «Госуслуги» по ссылке, на официальных сайтах органов власти или ведомственных организаций через специальный виджет, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или перейдя по ссылке.