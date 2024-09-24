Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков через «Госуслуги»
Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков. Это можно сделать либо обратившись в правоохранительные органы или отправить жалобу через платформу обратной связи через «Госуслуги».
Трафаретные надписи, содержащие ссылки на сайты, где продаются наркотические вещества, размещают на асфальте, фасадах зданий, заборах и столбах.
Сообщить о подобном можно на портале «Госуслуги» по ссылке, на официальных сайтах органов власти или ведомственных организаций через специальный виджет, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или перейдя по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 сентября 2024
Павшего на Невельской земле солдата и медаль «За отвагу» обнаружили псковские поисковики