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Общество

Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков через «Госуслуги»

Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков. Это можно сделать либо обратившись в правоохранительные органы или отправить жалобу через платформу обратной связи через «Госуслуги».

Псковичи могут пожаловаться на рекламу наркотиков через «Госуслуги»

Трафаретные надписи, содержащие ссылки на сайты, где продаются наркотические вещества, размещают на асфальте, фасадах зданий, заборах и столбах.

Сообщить о подобном можно на портале «Госуслуги» по ссылке, на официальных сайтах органов власти или ведомственных организаций через специальный виджет, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или перейдя по ссылке.

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