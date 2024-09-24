76-летие празднует 104-й гвардейский полк псковской дивизии ВДВ

16:08, 24 сентября 2024, ПАИ

104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый полк Псковского соединения ВДВ сегодня отмечает 76-ю годовщину со дня образования.

Сегодня в деревне Черёха Псковского района состоялось памятное мероприятие, посвящённое этому событию.

104-й полк был сформирован в 1948 году. За время своего существования военнослужащие полка принимали участие во многих вооружённых конфликтах, среди которых можно выделить боевые действия в Афганистане, межнациональные конфликты на территории Армении и Азербайджана, Грузии, Киргизии, а также в Прибалтике и Приднестровье, события в Северной и Южной Осетии, военные операции в Чечне и других горячих точках.

Трагическая страница в истории полка – гибель 6-й роты в неравном бою 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. Десантники сдерживали натиск двух тысяч боевиков. Из 90 бойцов выжили только шестеро. Звание Героя России присвоено 22-м военнослужащим, орденами Мужества были награждены 69 солдат и офицеров, 63 из них – посмертно.

Сейчас бойцы полка защищают Родину в зоне СВО.