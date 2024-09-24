Открытый турнир по самбо «Золотая осень» пройдёт в Псковской области
Открытый турнир по самбо «Золотая осень» среди юношей 2010–2012, 2013–2015 и девушек 2010–2012 годов рождения пройдёт в Пушкинских Горах с 11 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
Всего в рамках турнира планируется разыграть 16 комплектов наград. Победителей и призёров соревнований наградят грамотами и медалями.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 9 октября.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 сентября 2024
В УЕФА большинство одобрило проведение матчей юношеской сборной России по футболу на нейтральных полях