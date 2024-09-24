Открытый турнир по самбо «Золотая осень» пройдёт в Псковской области

16:20, 24 сентября 2024, ПАИ

Открытый турнир по самбо «Золотая осень» среди юношей 2010–2012, 2013–2015 и девушек 2010–2012 годов рождения пройдёт в Пушкинских Горах с 11 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Всего в рамках турнира планируется разыграть 16 комплектов наград. Победителей и призёров соревнований наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 9 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».