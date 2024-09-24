Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Открытый турнир по самбо «Золотая осень» пройдёт в Псковской области

Открытый турнир по самбо «Золотая осень» среди юношей 2010–2012, 2013–2015 и девушек 2010–2012 годов рождения пройдёт в Пушкинских Горах с 11 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Открытый турнир по самбо «Золотая осень» пройдёт в Псковской области. Фото: ПАИ

Всего в рамках турнира планируется разыграть 16 комплектов наград. Победителей и призёров соревнований наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 9 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 сентября 2024

Открытый турнир по самбо «Золотая осень» пройдёт в Псковской области
24 сентября 2024

В УЕФА большинство одобрило проведение матчей юношеской сборной России по футболу на нейтральных полях
24 сентября 2024

Подведены итоги турнира памяти основателя великолукского баскетбола
24 сентября 2024

Подведены итоги «Осеннего кубка» Любительской футбольной лиги Пскова
24 сентября 2024

11 псковских кикбоксёров выиграли золото отборочного турнира в Санкт-Петербурге
24 сентября 2024

Кубок Псковской области по подводной охоте пройдёт в Пустошкинском районе
24 сентября 2024

Областной чемпионат по мини-футболу 8x8 среди ветеранов завершился в Пскове
24 сентября 2024

28-я легкоатлетическая матчевая встреча памяти Хейно Мехине пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...