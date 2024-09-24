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Общество

Подъезд к Новоржевской школе отремонтировали по нацпроекту

4,25 километра автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском муниципальном округе отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Участок проходит через Новоржев, обеспечивает подъезд к ряду образовательных учреждений, в том числе Новоржевской общеобразовательной школе. Прежде состояние дорожного покрытия находилось в неудовлетворительном состоянии, но благодаря нацпроекту его удалось привести в порядок.

Подрядчик восстановил укреплённую часть обочин и виражей, отремонтировал водопропускные трубы, обновил дорожное покрытие на проезжей части дороги, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины и откосы. Также привёл к нормативу существующие автобусные остановки и отремонтировал два искусственных сооружения – мост через городской канал на км 26+581 и мост через реку Оршица на км 26+134.

Для безопасности дорожного движения дорожники нанесли разметку, установили дорожные знаки и искусственные неровности возле образовательных учреждений.

На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 106 млн рублей. Ремонт выполнила подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с «Псковавтодором».

Отметим, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году подрядчик обновил более 10 километров трассы в Новоржевском и Бежаницком муниципальных округах.

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