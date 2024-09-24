Псковская делегация ознакомилась с работой белорусских медучреждений

17:40, 24 сентября 2024, ПАИ

Делегация Псковской области посетила Белоруссию в рамках двухнедельного визита. Целью поездки стало знакомство с работой медицинских организаций соседнего государства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Поездку возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. В ней принимают участие представители профильных комитетов и специалисты. Сегодня псковская делегация посетила реабилитационный центр госпиталя «Юрцево» в Оршанской центральной поликлинике.

В медучреждениях делегация ознакомилась с условиями пребывания пациентов, уровнем медицинского обслуживания, материально-технической базой, а также методиками, которые применяются для восстановления травмированных пациентов.

Вера Емельянова высоко оценила уровень организации медицинской помощи в Витебском и Оршанском районах Белоруссии. Она также отметила, что полученный опыт будет использоваться в развитии здравоохранения Псковской области.

Ранее сообщалось, что псковская делегация ознакомилась с работой медучреждений в Новгородской области.