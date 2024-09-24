Бежаницкий учитель представляет Псковскую область в конкурсе «Учитель года»

17:49, 24 сентября 2024, ПАИ

Учитель физики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов представляет Псковскую область в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024» в Саратове. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

В этом году финал объединяет учителей-предметников, директоров школ, воспитателей детских садов и учителей начальных классов, что делает конкурс ещё более значимым для всей системы образования. В нём принимают участие 90 педагогов со всей страны.

Первый тур включает «Урок» и «Педагогическое интервью». 20 лауреатов пройдут во второй тур, где будут определены победители.

Финал конкурса пройдёт в Московской области в образовательном центре «Взлёт» с участием лауреатов других престижных педагогических конкурсов.