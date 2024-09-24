Выставка пленэрных работ преподавателей Детский школы искусств Пскова откроется 26 сентября

18:18, 24 сентября 2024, ПАИ

Выставка пленэрных работ преподавателей Детский школы искусств Пскова откроется 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Управлении культуры администрации Пскова.

В Музыкально-художественном салоне школы посетители увидят серию графических и живописных работ, выполненных на пленэрах этого лета в городах русского Севера – в Каргополе, Великом Устюге, Изборске.

Авторы работ – преподаватели художественного отделения школы искусств Мария Крючкова, Дмитрий и Наталья Яблочкины, Вероника Кучеровская, Ираида Самойленко и выпускница ДШИ Анна Назарова, студентка четвёртого курса университета имени А. И. Герцена.

Начало мероприятия в 17:00.