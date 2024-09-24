«Лаборатория будущего» помогла полумиллиону школьников выбрать профессию

18:55, 24 сентября 2024, ПАИ

Полмиллиона российских школьников смогли выбрать профессию благодаря выставке-практикуму «Лаборатория будущего», которая проходит в рамках проекта «Билет в будущее». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе проекта.

Выставка-практикум проходит в четвёртый раз. В этом году в рамках «Лаборатории будущего» была выработана принципиально новая модель взаимодействия школьников с будущей профессией. Модель была основана на сочетании теоретических знаний и практических навыков.

Школьники не только смогли изучить информацию о профессиях, но и имели возможность попробовать свои силы в реальных профессиональных задачах. Ребята познакомились с 300 профессиями из более чем 30 профессиональных отраслей: медицины, инженерного дела, IT-сферы, робототехники, искусственного интеллекта, экологии, сельского хозяйства, юриспруденции и другие. Благодаря такому широкому охвату профессий каждый школьник смог найти ту сферу, которая соответствует его талантам и интересам.

Интерактивные зоны и экспозиции на выставке-практикуме создали при поддержке ведущих российских специалистов в области профориентации, которые разработали специальные кейсы, позволяющие школьникам попробовать себя в различных отраслях. Например, «Социальное предпринимательство» – здесь ребята создали проекты для решения проблем людей с ограниченными возможностями, экологические проекты защиты окружающей среды и переработки мусора, волонтёрские программы и многое другое.

Интерес к проекту растёт с каждым годом. «Особенно важным стал акцент на так называемых гибких навыках (soft skills), таких как критическое мышление, креативность, командная работа. Эти навыки востребованы на современном рынке труда и активно развиваются на выставке», – отметили в исследовательском центре «Лаборатории будущего».

Школьникам очень понравился формат, предложенный на выставке-практикуме «Лаборатория будущего», заметил один из педагогов. «Мы продолжим с ним работать. Например, социальные проекты, которые ребята разрабатывают тут, мы будем обсуждать и совершенствовать на уроках в школе», – уточнил он.

Отметим, что «Лаборатория будущего» – первая в своём роде в России выставка, которая объединяет инновационные форматы взаимодействия школьников с профориентацией. Выставка-практикум помогает школьникам 6–11-х классов узнать о широком спектре существующих специальностей, пройти профессиональное тестирование, выявить свои сильные стороны и понять, какие навыки им нужно развивать для успешной карьеры. За четыре года существования «Лаборатория будущего» зарекомендовала себя как важная платформа для формирования осознанного подхода к выбору профессии у школьников.