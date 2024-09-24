Вечер памяти Валентина Курбатова пройдёт в псковской библиотеке
Вечер памяти, посвящённый 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, пройдёт в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Начало мероприятия в 16:00, вход свободный.
Организатор и ведущий вечера – российский прозаик, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.
Полная программа мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, – по ссылке.
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