Вечер памяти Валентина Курбатова пройдёт в псковской библиотеке

21:23, 24 сентября 2024, ПАИ

Вечер памяти, посвящённый 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, пройдёт в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Начало мероприятия в 16:00, вход свободный.

Организатор и ведущий вечера – российский прозаик, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Полная программа мероприятий, посвящённых 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова, – по ссылке.