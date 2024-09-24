Уличное освещение в районе улицы Шумейко в Острове-2 восстановят до 4 октября

20:43, 24 сентября 2024, ПАИ

Вопрос отсутствия уличного освещения в районе улицы Шумейко в Острове-2 подняли жители микрорайона в соцсетях. Для обеспечения бесперебойной работы освещения потребовалась замена оборудования на трансформаторной подстанции. Оборудование заказали у производителя, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

«В обращениях через социальные сети граждане, проживающие на территории микрорайона Остров-2 в районе улицы Шумейко, поднимают тему отсутствия уличного освещения. Сложившаяся ситуация связана с тем, что при благоустройстве микрорайона Остров-2 была спроектирована новая система уличного освещения, установлены дополнительные светильники, что повлекло за собой увеличение токовой нагрузки», – говорится в сообщении.

В настоящее время ожидается поставка оборудования. Планируется, что его установку произведут до 4 октября текущего года.