Иностранец заплатит штраф за незаконное пребывание в Псковской области

21:37, 24 сентября 2024, ПАИ

Гражданин Узбекистана заплатит штраф за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание на территории России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский районный суд установил, что иностранец нарушил пункты 1 и 2 статьи 5 федерального закона РФ № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При назначении наказания суд учёл обстоятельство, по которому гражданин Узбекистана нарушил режим пребывания, а также наличие смягчающих обстоятельств. Суд признал иностранца виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.