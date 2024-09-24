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Экспозиция «Герои нашего времени» открылась в музейной комнате центра помощи детям в Печорах

Экспозиция «Герои нашего времени» открылась в музейной комнате Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорах сегодня, 24 сентября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Экспозиция «Герои нашего времени» открылась в музейной комнате центра помощи детям в Печорах. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Это событие собрало не только воспитанников и коллектив центра, но и почётных гостей, среди которых были и мамы героев.

«Герои нашего времени» – это рассказ о выпускниках Печорской школы-интерната, которые сейчас находятся в зоне СВО. Материалы о героях собирали нынешние воспитанники центра.

«Я горжусь, что мы все вместе проделали такую большую работу. Конечно, в первую очередь, наш проект – это дань памяти тем ребятам, которые уже не с нами, но они остаются в сердцах наших педагогов и всех нас. И сегодняшнее мероприятие – это не окончание проекта, а лишь промежуточный этап», – обратилась с приветственным словом к присутствующим директор центра помощи детям Печорского округа Галина Печникова.

Председатель попечительского совета Виктор Остренко рассказал ребятам и гостям о той большой работе, которая сейчас проводится для поддержки наших бойцов.

Военный комиссар Печорского военкомата Александр Безручко отметил, что без сохранения памяти о героях невозможно воспитать настоящих защитников Отечества.

«Помнить тех, кто не вернулся, и поддерживать тех, кто сейчас защищает нашу страну, – это гражданский и человеческий долг каждого русского человека», – сказал, обращаясь в детям и взрослым, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Начальник опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова передала воспитанникам центра благодарность от наших бойцов за блиндажные свечи и письма. А председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов» в Псковской области Лидия Аверченко привезла ребятам подарки.

Педагоги и воспитанники центра подготовили презентацию, в которой рассказали о каждом из героев.

«Особенно волнительно и трогательно прозвучали слова Веры Николаевны Печниковой. Ведь она отдала работе в этом учреждении полвека, она знала и помнит каждого из этих парней. Она сказала: «Я благодарю весь педагогический коллектив за воспитание настоящих героев. В каждом из них есть частичка вашей души», – пишет газета.

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