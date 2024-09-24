День туризма пройдёт в Музее истории города Печоры 27 сентября

23:09, 24 сентября 2024, ПАИ

День туризма пройдёт в Музее истории города Печоры 27 сентября. В этот день посетители здесь смогут отправиться на бесплатную сборную экскурсию. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Вы узнаете историю Печор от эпохи неолита до наших дней, познакомитесь с культурой коренного малочисленного народа сето, увидите старинные фотографии и древние документы», – пообещали организаторы.

Совсем недавно в музее открылась новая выставка «Дар». Это совместный проект Псковского музея-заповедника и музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения из художественной коллекции журнала «Наше наследие».

Экскурсия пройдёт на площадке музея в Печорах (улица Международная, д. 6) Начало экскурсии в 13:00. Записаться можно по телефону (+7 811-48) 2-30-77.