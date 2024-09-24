Псковская делегация принимает участие в работе мастерской управления «Сенеж»

23:25, 24 сентября 2024, ПАИ

Команда Псковского политехнического колледжа во главе с исполняющим обязанности директора колледжа Александром Седуновым и гендиректором АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)» Денисом Василенко принимает участие в работе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение».

Мастерская управления – это образовательная программа в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Профессионалитет».

Проект направлен на создание в системе среднего профессионального образования новой гибкой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными запросами реального сектора экономики.

Обучение по программам повышения квалификации пройдут 487 человек из 42 регионов страны. Практико-ориентированная программа включает в себя встречи с мастерами программы и с признанными экспертами в производственных отраслях, которые пройдут в формате «Лекции о будущем», онлайн- и офлайн-стажировок в учебно-производственных кластерах.