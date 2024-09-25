Россия и Зимбабве могут подписать соглашение о безвизе в ноябре

07:39, 25 сентября 2024, ПАИ

Россия и Зимбабве могут заключить соглашение о взаимной отмене визового режима в ноябре 2024 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на российского посла в африканской республике Николая Красильникова.

По словам дипломата, заключить соглашение планируют в Москве с 5 по 7 ноября, когда будет проходить пятое заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

В настоящий момент пассажиропоток из России в Зимбабве остаётся низким из-за отсутствия прямого авиасообщения и дороговизны билетов. Африканская страна заинтересована в увеличении числа российских туристов, а для россиян Зимбабве является перспективным туристическим направлением: эта страна может привлечь российских туристов своими природными достопримечательностями.