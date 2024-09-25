Стоимость рекламы в российских соцсетях за год выросла в 1,5 раза

08:18, 25 сентября 2024, ПАИ

Стоимость рекламы в российских соцсетях за год увеличилась в 1,5 раза, пишет газета «Известия» со ссылкой на один из маркетплейсов нативной рекламы.

Рост обусловлен переходом блогеров на отечественные платформы, такие как VK и Rutube, а также Telegram после ограничения работы YouTube.

В целом объём рынка рекламы в России за первое полугодие 2024 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 400 миллиардов рублей. Рост отмечается во всех сегментах, включая аудио-, видеорекламу и интернет-сервисы.

Стоимость рекламы в социальных сетях зависит от нескольких факторов: категории контента, количества подписчиков, просмотров и охвата. Бренды Telegram, VK и Rutube активно развивают свои рекламные предложения и предоставляют рекламодателям широкие возможности. При этом они усиливают конкуренцию за внимание аудитории, что приводит к росту расходов на рекламу, отмечают эксперты.