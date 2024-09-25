Каждый второй пскович считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад

09:05, 25 сентября 2024, ПАИ

Каждый второй опрошенный житель Пскова считает, что сейчас в школах учат хуже, чем десять лет назад. Такие данные по итогам проходившего с 9 по 22 сентября опроса приводит Superjob.

13 % опрошенных псковичей заявили, что школьное образование в целом стало лучше. 10 % респондентов отметили, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне, что и десять лет назад.

По мнению псковичей, современное школьное образование лучше развивает внимание и память, хуже – практические навыки и критическое мышление.

60 % опрошенных считают, что современное школьное образование не даёт достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. В то же время 17 % псковичей уверены, что современное школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся.