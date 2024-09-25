Хозпостройка чуть не сгорела в опочецкой деревне
Пожарные ликвидировали возгорание хозпостройки в Опочецком районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар произошёл в деревне Кадниково.
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри постройки. Хозпостройку и жилой дом удалось спасти.
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