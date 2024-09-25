Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты

09:51, 25 сентября 2024, ПАИ

Незаконный вывоз старинных монет пресекли на российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Украины пытался пешком покинуть Россию. Никакой пассажирской таможенной декларации на перемещаемый товар он не подавал. Однако во время досмотра в багаже у мужчины обнаружили 19 монет со следами эксплуатации.

После проведения экспертизы выяснилось, что 17 монетам уже более ста лет и они являются культурными ценностями. Они изготовлены из сплавов серебра, алюминия и меди. Вывозить их за пределы России запрещено.

В итоге гражданин Украины пытался вывезти восемь монет Российской империи номиналом по одной, пять, 10, 15 и полкопейки, а также одна полушка, созданные с 1735 по 1899 год. Также он перевозил 20 копеек 1922 года создания в период СССР, четыре монеты Римской и Австрийской империи номиналом по одному и полкрейцера, изготовленные с 1762 по 1851 год. Кроме того, у мужчины обнаружили один дирхем, изготовленный с 1432 по 1559 год, три польские монеты номиналом по одному и полгроша XVIII века создания.

Все монеты таможенники изъяли.



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни









Также в отношении гражданина Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.