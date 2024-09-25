Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты

Незаконный вывоз старинных монет пресекли на российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты. Фото: пресс-служба Псковской таможни

Гражданин Украины пытался пешком покинуть Россию. Никакой пассажирской таможенной декларации на перемещаемый товар он не подавал. Однако во время досмотра в багаже у мужчины обнаружили 19 монет со следами эксплуатации.

После проведения экспертизы выяснилось, что 17 монетам уже более ста лет и они являются культурными ценностями. Они изготовлены из сплавов серебра, алюминия и меди. Вывозить их за пределы России запрещено.

В итоге гражданин Украины пытался вывезти восемь монет Российской империи номиналом по одной, пять, 10, 15 и полкопейки, а также одна полушка, созданные с 1735 по 1899 год. Также он перевозил 20 копеек 1922 года создания в период СССР, четыре монеты Римской и Австрийской империи номиналом по одному и полкрейцера, изготовленные с 1762 по 1851 год. Кроме того, у мужчины обнаружили один дирхем, изготовленный с 1432 по 1559 год, три польские монеты номиналом по одному и полгроша XVIII века создания.

Все монеты таможенники изъяли.

  • Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты
    Фото: пресс-служба Псковской таможни
  • Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты
    Фото: пресс-служба Псковской таможни

Также в отношении гражданина Украины возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 сентября 2024

51-летний пскович попался на краже одежды и водки
25 сентября 2024

Жительницу Печорского района осудили за махинации с сим-картами
25 сентября 2024

Гражданин Украины пытался незаконно вывезти через Псковскую область столетние монеты
25 сентября 2024

Хозпостройка чуть не сгорела в опочецкой деревне
25 сентября 2024

Боты атакуют: мошенники используют новый способ для обмана россиян
24 сентября 2024

Телефонные мошенники украли 11 млн рублей у жителей Пскова за неделю
24 сентября 2024

Почти 60 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю
24 сентября 2024

Почти 4,5 тысячи человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...