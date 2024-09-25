Отопительная система в Пскове готова почти на 100%

10:56, 25 сентября 2024, ПАИ

Отопительная система Пскова готова к старту почти на 100%. Вода в батареях и трубах уже есть, остаётся только нагреть её, рассказали в Псковских тепловых сетях корреспондентам «Первого Псковского».

«По жилому фонду цифры уже порядка 98%. Есть проблемы по домам ТСЖ – там порядка 65%. У нас есть ещё полторы недели, чтобы завершить работы», – пояснил главный инженер Псковских тепловых сетей Андрей Лебедев.

Температура в батареях в отопительный сезон будет регулироваться автоматически. Если трубы остаются холодными, то, скорее всего, это связано с завоздушиванием системы, поэтому нужно звонить специалистам управляющей компании.

«Никаких самостоятельных развоздушиваний быть не должно, потому что система под давлением. Система развоздушивания предусматривает открывание кранов, и в случае каких-то проблем нужно сразу устранить аварийную ситуацию», – пояснил руководитель УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Основной поставщик тепла в дома – это котельные, которые нагревают воду минимум до 70 градусов. Причём в батареях температура воды не должна составлять меньше 42 градусов, а отопление включают тогда, когда среднесуточная температура на улице составляет восемь градусов, иначе в домах будет жарко, отметили специалисты.

«Готовность котельных к отопительному сезону полная. Проведены и закончены все ремонтные работы, обслуживание. Последние штрихи – уборка. Ждём, когда будет постановление, которое даст старт отопительному сезону. Тогда будем запускать и начинать поставлять тепло людям и предприятиям», – рассказал начальник отделения № 1 Псковских тепловых сетей Андрей Дмитриев.

Котельная отделения № 1 в этом году готовилась к отопительному сезону в особом режиме – нужно было закончить ремонт, чтобы подключить новостройки на дальнем Завеличье. Для этого заменили старые трубы на новые большего диаметра. «Это позволит пропускать через котельную большее количество воды, тщательно её нагревать и доставлять до потребителей. Чтобы нагретая вода своевременно с нужным давлением поступала в новостройки и существующие дома, мы увеличиваем диаметр», – объяснил Андрей Дмитриев.

Когда включат отопление, решит администрация города. Школы и детские сады могут подключить отдельно от жилых домов. «Псков готов к отопительному сезону, и никаких проблем мы не видим. Уже сейчас появляются обращения, но у нас было два прохладных дня – самыми прохладными были, конечно, ночи. Пока прогнозы говорят, что до конца недели будет достаточно тёплая погода», – прокомментировал глава Пскова Борис Елкин.

По прогнозам синоптиков, похолодание придёт в начале октября, после чего, возможно, и включат отопление. В прошлом году отопление в домах появилось уже в конце сентября.