51-летний пскович попался на краже одежды и водки

11:21, 25 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

24 сентября в 16:00 в гипермаркете на улице Труда сработал сигнал «тревога».

Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который украл из торгового зала одежду и бутылку водки.

По факту кражи проводится проверка.