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Происшествия

51-летний пскович попался на краже одежды и водки

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

51-летний пскович попался на краже одежды и водки. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

24 сентября в 16:00 в гипермаркете на улице Труда сработал сигнал «тревога».

Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который украл из торгового зала одежду и бутылку водки.

По факту кражи проводится проверка.

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