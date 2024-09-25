51-летний пскович попался на краже одежды и водки
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали псковича за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
24 сентября в 16:00 в гипермаркете на улице Труда сработал сигнал «тревога».
Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который украл из торгового зала одежду и бутылку водки.
По факту кражи проводится проверка.
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