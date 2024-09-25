Пскович принимает участие во всероссийских соревнованиях по боксу

11:29, 25 сентября 2024, ПАИ

Пскович, воспитанник спортшколы «Олимп» Александр Белавин принимает участие во всероссийских соревнованиях по боксу, посвящённых памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. Состязания проходят в Москве с 23 по 28 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь Северо-Западного федерального округа по боксу Олег Лаптев.

В турнире среди спортсменов 15-16 лет участвуют 246 боксеров из более чем 50 регионов России.

Александр Белавин является одним из шести спортсменов Северо-Западного федерального округа, кто отправился на всероссийские соревнования. Тренируется боксёр под руководством Игоря Зуева.

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