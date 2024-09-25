Сорвавшего капремонт себежской школы подрядчика включили в реестр недобросовестных

11:56, 25 сентября 2024, ПАИ

Подрядную организацию «Дан-Строй» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков (РНП) за срыв капремонта себежской школы, сообщили ПАИ в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Комиссия ведомства приняла решение о включении подрядчика в РНП, так как капитальный ремонт Себежской общеобразовательной школы не был выполнен в установленные контрактом сроки.

Однако подрядчик не согласился с этим решением и обратился в Арбитражный суд Псковской области для отмены решения о включении в РНП.

Суд установил, что подрядчик при подаче заявки на участие в закупке знал объём работ, социальную значимость объекта и необходимость выполнения работ в срок. При этом организация могла выполнить капремонт в соответствии с контрактом, но не приняла необходимых мер без уважительных на это причин.

Кроме того, в отношении этого подрядчика уже поступали сведения о неисполнении выборочного капитального ремонта нежилого здания в детском саду «Рябинушка» в Писковичах Псковского района.

Арбитражный суд признал законным решение УФАС о включении «Дан-Строй» в реестр недобросовестных подрядчиков.