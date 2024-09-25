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Общество

От отсутствия освещения и воды страдают жители дома в Борисовичах

Жители дома на улице Пражской, 8/12 в Пскове страдают от отсутствия уличного освещения, воды и света в квартирах. Об этом они рассказали корреспондентам «Первого Псковского».

На дворовой территории нет освещения – фонари есть, но они не горят. «Застройщик должен был передать свои обязанности в район, но все сроки были просрочены и район отказывается взять на себя обязанность. Три года мы не можем решить вопрос с освещением, хотя тут находятся ясли», – прокомментировала жительница дома Анна Андреева.

Свет во дворе дома на улице Пражской, 8/12 появится в конце сентября, отметили в администрации Пскова. «В настоящее время идёт переоформление документов. Мы с администрацией волости в августе приезжали туда, была также глава сельского поселения Валерия Фомина. Мы говорили жителям дома, что их освещение подключено к улично-дорожной сети и администрация волости обязуется оплачивать», – объяснил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Помимо этого, в четвёртом подъезде дома проблемы с электричеством. Жители квартир остаются без электроэнергии больше суток, а также без воды. «Воду могут отключать без предупреждения и объявления. Нам самим приходится звонить и узнавать, что с водой и когда её дадут. Управляющая компания нам не может дать никаких комментариев по этому поводу. Воды нет как горячей, так и холодной», – рассказала жительница дома Анна Николаева.

«Со стороны управляющей компании мы уведомили ЕДДС и Горводоканал, чтобы районная администрация с Горводоканалом осуществила поставку воды, потому что воды фактически не было», – пояснил гендиректор УК «Рижский микрорайон» Андрей Афанасьев.

Причина проблем – застройщик, который возводит дома по соседству, закладывает коммуникации и повреждает имеющиеся, отметили власти. «Там сейчас идут работы по прокладке водовода. Он идёт от деревни Солоново и закольцован по деревне Борисовичи. При производстве работ сначала разорвали электрический кабель. Авария была устранена оперативно. А через неделю разорвали водопровод, который идёт к этому дому», – прокомментировал Святослав Колинко.

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