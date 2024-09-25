Около 100 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по мотокроссу

12:52, 25 сентября 2024, ПАИ

Около 100 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по мотокроссу, которые пройдут в Ваулиных Горах Псковского района 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди участников помимо мотоциклистов Псковской области будут представлены представители Белоруссии и регионов Северо-Западного федерального округа России.

Награды соревнований будут разыгрываться в восьми классах: мотоциклы с объёмом двигателя 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров, «Ветераны», «Любители А», «Любители B» и «Свободный».

Торжественное открытие запланировано на 12:00. После состоятся две серии контрольных заездов.

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