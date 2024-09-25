Псковскую молодёжь приглашают на игру «Кадры»
Сыграть в настольную игру «Кадры» по мотивам «Мафии» приглашают псковскую молодёжь 26 сентября в 16:00 в Молодёжный кадровый центр Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Участников в игровой форме познакомят с принципами трудоустройства, научат взаимодействию между работником и работодателем. Задача игры – фиктивные работодатели должны захватить экономику города, а соискателям нужно не попасться на уловки аферистов с помощью трудовой инспекции и ведущего инспектора ЦЗН. Юрист и адвокат могут сами выбрать сторону – положительную или отрицательную.
Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке.
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