Стартовала заявочная кампания чемпионата «Локобаскет» в Псковской области

13:06, 25 сентября 2024, ПАИ

Стартовала заявочная кампания чемпионата «Локобаскет – Школьная лига», в котором традиционно с 2021 года участвуют спортсмены Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

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Чемпионат пройдёт в пять этапов: муниципальный, зональный региональный, финал региона, финал Северо-Западного федерального округа и всероссийский финал. Соревнования продлятся с октября нынешнего года до мая следующего.

Приём заявок на участие в соревнованиях завершится 15 октября.

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