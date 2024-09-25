Стартовала заявочная кампания чемпионата «Локобаскет» в Псковской области
Стартовала заявочная кампания чемпионата «Локобаскет – Школьная лига», в котором традиционно с 2021 года участвуют спортсмены Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.
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Чемпионат пройдёт в пять этапов: муниципальный, зональный региональный, финал региона, финал Северо-Западного федерального округа и всероссийский финал. Соревнования продлятся с октября нынешнего года до мая следующего.
Приём заявок на участие в соревнованиях завершится 15 октября.
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