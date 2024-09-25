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Происшествия

Почти 700 тысяч рублей выплатила псковская управляйка за упавшую на машину глыбу льда

Управляющая организация уплатила штраф за упавшую на машину глыбу льда в Пскове, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

Почти 700 тысяч рублей выплатила псковская управляйка за упавшую на машину глыбу льда. Фото: Арбитражный суд Псковской области

С крыши дома на автомобиль Mitsubisi Pajero Sport упала снежная (ледяная) глыба. От удара у автомобиля полностью замяло крышу, на ней повреждено лакокрасочное покрытие. Кроме того, на машине из-за падения ледяной глыбы появилась трещина и вмятина на переднем бампере, также разбилось заднее левое стекло, образовалась вмятина на задней левой двери. Кроме того, были выявлены множественные сколы на кузове, внутри салона повреждена обшивка потолка, на лобовом стекле скол, а на капоте имеется вмятина.

Этот случай признали страховым.

Страховая компания выплатила хозяину автомобиля возмещение, а также обратилась в суд с иском о взыскании более 671 тысячи рублей с управляющей компании «Микрорайон № 5», в ведении которой находится дом.

24 сентября арбитражный суд взыскал с управляйки в пользу страховой компании всю сумму, указанную в иске, – более 671 тысячи рублей.

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