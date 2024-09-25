Прапраправнучка Николая Римского-Корсакова посетила усадьбы композитора в Плюсском районе
Прапраправнучка Николая Римского-Корсакова Мария Головкина посетила усадьбы композитора в Плюсском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Мария Николаевна Головкина работает преподавателем русского языка и литературы. Отправилась в усадьбу она вместе со своими учениками из Санкт-Петербурга.
Сотрудники музея организовали для них экскурсии по обеим усадьбам в Любенске и Вечаше Плюсского района. Также группа познакомилась с выставкой, посвященной Ирине Владимировне Головкиной, прабабушке Марии Николаевны. Экспонаты для этой выставки предоставлены музею семьей Головкиных.
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