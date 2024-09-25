Великолучане выиграли десять медалей чемпионата и первенства Смоленской области по муай-тай

13:07, 25 сентября 2024, ПАИ

Великолучане выиграли десять медалей открытых чемпионата и первенства Смоленской области по муай-тай. Состязания прошли с 20 по 22 сентября, сообщили ПАИ в Федерации тайского бокса Псковской области.



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области















В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из Калужской, Московской, Воронежской, Псковской и Смоленской областей, а также Белоруссии.

Победителями стали великолучане Степан Тимофеев, Егор Белокуров и Яна Разгуляева. Серебро на счету Фёдора Шипаева, Никиты Смородина, Никиты Асташова, Никиты Романова, Антона Петрова и Дениса Бойченкова. Бронзовым призёром стал Славик Овсепян.

Тренирует коллектив Алексей Близнёв.

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