Серьёзные инфекции и последствия: чем опасны магазинные пельмени

13:19, 25 сентября 2024, ПАИ

Чем могут быть опасны покупные пельмени из магазина, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Эксперт сообщила, что в ходе исследований продукции были выявлены кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и высокая общая микробная обсемененность. Всего было проанализировано 20 торговых марок по 587 показателям, но ни одна из них не смогла получить российский знак качества.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова подчеркнула, что кишечная палочка и сальмонелла могут вызывать серьезные инфекции, которые могут иметь тяжелое течение.

По словам Завьяловой, те, кто сильно любит пельмени, либо должны всё-таки отказаться от их покупки, либо должны варить их не менее десяти минут.

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева добавила, что для уничтожения листерии и сальмонеллы достаточно довести температуру до 85 градусов.