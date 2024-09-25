Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Серьёзные инфекции и последствия: чем опасны магазинные пельмени

Чем могут быть опасны покупные пельмени из магазина, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Чем могут быть опасны покупные пельмени из магазина, рассказала эксперт. Фото: ПАИ

Эксперт сообщила, что в ходе исследований продукции были выявлены кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и высокая общая микробная обсемененность. Всего было проанализировано 20 торговых марок по 587 показателям, но ни одна из них не смогла получить российский знак качества.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова подчеркнула, что кишечная палочка и сальмонелла могут вызывать серьезные инфекции, которые могут иметь тяжелое течение.

По словам Завьяловой, те, кто сильно любит пельмени, либо должны всё-таки отказаться от их покупки, либо должны варить их не менее десяти минут.

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева добавила, что для уничтожения листерии и сальмонеллы достаточно довести температуру до 85 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 сентября 2024

Столетний юбилей отметил ветеран из Новоржева
25 сентября 2024

Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове
25 сентября 2024

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей
25 сентября 2024

Серьёзные инфекции и последствия: чем опасны магазинные пельмени
25 сентября 2024

37 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев
25 сентября 2024

В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор
25 сентября 2024

Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области станут гостями программы «Среда обитания»
25 сентября 2024

Развитие Гдовского района обсудил губернатор Михаил Ведерников с активом муниципалитета

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...