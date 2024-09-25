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Спорт

Кубок Пскова по фехтованию стартует 27 сентября

Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель» 27 и 28 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Кубок Пскова по фехтованию стартует 27 сентября. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие воспитанники спортшколы «Лидер» и члены Федерации фехтования Псковской области. Также к участию в турнире допустят спортсменов из других федераций среди мужчин и женщин.

Награды Кубка Пскова будут разыграны среди фехтовальщиков 2008–2011, 2012-2013 и 2014–2016 годов рождения.

Соревнования начнутся с младшей возрастной группы в 11:30. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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