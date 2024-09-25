Кубок Пскова по фехтованию стартует 27 сентября
Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдёт на псковском стадионе «Машиностроитель» 27 и 28 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В соревнованиях примут участие воспитанники спортшколы «Лидер» и члены Федерации фехтования Псковской области. Также к участию в турнире допустят спортсменов из других федераций среди мужчин и женщин.
Награды Кубка Пскова будут разыграны среди фехтовальщиков 2008–2011, 2012-2013 и 2014–2016 годов рождения.
Соревнования начнутся с младшей возрастной группы в 11:30. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и грамотами.
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