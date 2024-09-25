Столетний юбилей отметил ветеран из Новоржева
Ветерану Великой Отечественной войны из Новоржева Анатолию Кудрявцеву исполнилось 100 лет, пишет газета «Земля Новоржевская».
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
С юбилеем ветерана поздравили глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, начальник территориального отдела социальной защиты в Новоржевском округе Вячеслав Суворов, председатель районного Совета ветеранов Галина Синельникова.
Анатолий Кудрявцев родился в деревне Еремеево Ладинского сельсовета Новоржевского района. В 1942 году был сильно контужен, из-за чего практически потерял слух.
В мирное время он трудился на различных должностях в райкоме партии, был председателем колхоза «Активист», заместителем директора совхоза «Заборье». Продолжал трудиться и после выхода на пенсию.
Он имеет множество наград – ордена и медали военных лет и медали за доблестный труд в мирное время. У ветерана три внучки и четыре правнука.