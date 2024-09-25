Сколько значков ГТО присвоили псковичам, рассказали в администрации города

14:41, 25 сентября 2024, ПАИ

Сколько значков ГТО присвоили псковичам за 2023 год, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова













В 2023 году 2 555 псковичей прошли испытания комплекса ГТО. Из них 661 человек получит золотой значок, 620 отметят серебряным, а 400 – бронзовым.

Первыми значки и удостоверения к ним получили младшие школьники.

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