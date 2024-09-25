Около 500 спортсменов собрал «Кросс наций» в Великих Луках

15:27, 25 сентября 2024, ПАИ

Около 500 спортсменов поучаствовали во Всероссийском дне бега «Кросс наций», который проводился в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

В соревнованиях участвовали спортсмены из Пскова, Великих Лук и 11 районов Псковской области.

По итогам кросса победителями стали великолучане Кирилл Дмитриев и Илья Уткин, псковичи Никита Тюльков, Елизавета Николаева и Маргарита Компаниец, бегуны из Невеля Анна Волонейко и Ксения Жарнова, спортсмен из Локни Сергей Завьялов, Валерия Карпова из Бологого, а также представитель Великолукского района Илья Варганов.

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