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Спорт

Около 500 спортсменов собрал «Кросс наций» в Великих Луках

Около 500 спортсменов поучаствовали во Всероссийском дне бега «Кросс наций», который проводился в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Около 500 спортсменов собрал «Кросс наций» в Великих Луках. Фото: спортшкола «Атлетика»

В соревнованиях участвовали спортсмены из Пскова, Великих Лук и 11 районов Псковской области.

По итогам кросса победителями стали великолучане Кирилл Дмитриев и Илья Уткин, псковичи Никита Тюльков, Елизавета Николаева и Маргарита Компаниец, бегуны из Невеля Анна Волонейко и Ксения Жарнова, спортсмен из Локни Сергей Завьялов, Валерия Карпова из Бологого, а также представитель Великолукского района Илья Варганов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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