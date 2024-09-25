Волонтёры и полицейские закрасили более 60 граффити с незаконной рекламой наркотиков в Пскове
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области вместе с волонтёрами антинаркотического движения провели профилактическую акцию по удалению незаконной рекламы наркотических веществ в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В управление и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан о том, что на стенах домов, заборах и других поверхностях периодически появляются надписи с рекламой наркотиков и контактами их продавцов. Эта информация не остаётся без внимания органов внутренних дел.
Волонтёры и полицейские закрасили более 60 граффити с незаконной рекламой наркотических средств в Пскове. Добровольцы подчеркнули, что, уничтожая незаконную рекламу наркотиков, они помогают жителям региона, особенно подросткам и молодёжи, не ступить на опасный путь наркозависимости.
«Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с этой проблемой вместе!» – отметили в пресс-службе.
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