Волонтёры и полицейские закрасили более 60 граффити с незаконной рекламой наркотиков в Пскове

17:07, 25 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области вместе с волонтёрами антинаркотического движения провели профилактическую акцию по удалению незаконной рекламы наркотических веществ в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В управление и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан о том, что на стенах домов, заборах и других поверхностях периодически появляются надписи с рекламой наркотиков и контактами их продавцов. Эта информация не остаётся без внимания органов внутренних дел.

Волонтёры и полицейские закрасили более 60 граффити с незаконной рекламой наркотических средств в Пскове. Добровольцы подчеркнули, что, уничтожая незаконную рекламу наркотиков, они помогают жителям региона, особенно подросткам и молодёжи, не ступить на опасный путь наркозависимости.

«Полиция призывает всех неравнодушных жителей области бороться с этой проблемой вместе!» – отметили в пресс-службе.