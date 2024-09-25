Игорь Иванов: Молодёжь – не только будущее профсоюза, но и его настоящее

17:45, 25 сентября 2024, ПАИ

Старт подготовки к традиционному Форуму работающей молодёжи Псковской области в ходе заседание Молодёжного совета Псковского облсовпрофа дал лидер профдвижения в регионе Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе встречи обсудили перспективные планы по работе Молодёжного совета до конца года и ввели в состав новых членов совета. Кроме того, председатель Молодёжного совета Светлана Артемьева проинформировала об итогах регионального и окружного этапов конкурса «Молодой профсоюзный лидер – 2024».

В свою очередь Игорь Иванов акцентировал внимание на важных вопросах, которые накануне были рассмотрены на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках проведения Всемирного дня действий «За достойный труд!». Также лидер профдвижения в регионе дал старт подготовке к традиционному Форуму работающей молодёжи Псковской области.

Кроме того, Игорь Иванов подчеркнул, что в Псковской области создана хорошая база для реализации молодёжной политики профсоюзов. «Сегодня молодёжь профсоюзов – это успешные люди, знающие своё дело и стремящиеся развиваться. Поэтому наш главный принцип: молодёжь – это не только будущее профсоюза, но и его успешное настоящее», – отметил глава профдвижения в регионе и вручил благодарственные письма активистам Молодёжного совета Псковского облсовпрофа.